Mühimmat patlamasında hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu.

Olay, Yahşihan ilçesindeki Bedesten mevkiinde bulunan mühimmat imha sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mühimmatın patlaması sonucu Assan Grup firması personeli Turan Göl (48) ile İdris Tayyip Duruş (30) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de yetkililerden bilgi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler, hastane morguna kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı