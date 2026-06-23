Haberler

Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama

Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan MKE Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü