Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama

Kırıkkale'de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı