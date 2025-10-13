Haberler

Kırıkkale'de Mikser Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyü Güllük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ö. (57) idaresindeki 06 EPT 078 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
