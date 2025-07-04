Kırıkkale'de Köprüden Atlayan Genç Aranıyor

Kırıkkale'de Köprüden Atlayan Genç Aranıyor
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Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki Suriye uyruklu genç, köprüden Kızılırmak Nehri'ne atladıktan sonra kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, gence ulaşmak için seferber oldu.

Kırıkkale'de arkadaşlarıyla iddiaya giren 27 yaşındaki genç, köprü üzerinden Kızılırmak'a atladıktan sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, gence ulaşmak için seferber oldu.

Olay, Yahşihan ilçesindeki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaş, Kızılırmak kıyısında mola verdi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (27), arkadaşlarıyla girdiği iddia sonucu köprüden suya atladı. Bu anlar, Ş.Ç.Y. (16) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.

Havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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