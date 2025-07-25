Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Karakeçili karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (42) idaresindeki 06 CYT 231 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Y.Y. ile D.Y. (73), M.Y. (34), A.E.A. (8), O.Y. (5) ve Z.B.Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil, incelemelerin ardından otoparka çekilirken, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE