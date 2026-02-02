Haberler

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Güncelleme:
Kırıkkale-Çorum kara yolunda M.K. yönetimindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 19 SP 199 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yolcular S.K., S.E.K. ve Z.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden olduğu öğrenilen 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
