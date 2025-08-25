Kız isteme merasiminde meşale yakıp yol kapatan damat adaylarına ceza

Kız isteme merasiminde meşale yakıp yol kapatan damat adaylarına ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kız isteme merasiminde meşale yakıp yol kapatan damat adaylarına ceza
Haber Videosu

Kırıkkale'de 'kız isteme' merasimi sırasında yolu kapatan ve meşale yakan iki damat adayına toplamda 13 bin 397 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir grup vatandaşın katılımıyla yapılan "kız isteme" merasiminde yolu kapatıp meşale yakan iki damat adayına polis ekiplerince toplam 13 bin 397 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de Gürler Mahallesi 679. Sokak'ta "kız isteme" merasimi düzenleyen A.E.E. (22), bir grup vatandaşla birlikte meşale yakarak yolu kapattı.

MEŞALE YAKAN DAMAT ADAYINA ŞOK

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, damat adayının merasim için düğün izni aldığını ancak yol kapatma izninin bulunmadığını belirledi.

Ayrıca otomobille yolu kapattığı gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen damat adayına 7 bin 491 TL, emre aykırı davranıştan da 2 bin 953 TL para cezası kesildi.

AYNI KENTTE İKİNCİ OLAY

Bir diğer olay ise Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde yaşandı. Y.Ç. (23), kız isteme merasimi sırasında araç konvoyuyla yolu kapatıp meşale kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan incelemede damat adayının herhangi bir izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Y.Ç.'ye emre aykırı davranıştan 2 bin 953 TL idari para uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Müjde Kabine sonrası geldi! Rezervlerde Cumhuriyet tarihi rekoru
Trump: Güney Kore'de bir tür devrim var gibi görünüyor

Trump, o ülkeyi işaret etti: Bir tür devrim var gibi görünüyor
Restoran sahibi Acun Ilıcalı'ya yer açmak için Türk turistleri kovdu, ortalık fena karıştı

Mekan sahibi Acun'u almak için Türkleri kovdu, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

Çok ceza kesmişsiniz yarısını alsaydınız bari,yahu bu ceza ile kimi engelleyeceksin zaten bu cezayı göze almışlardır birde gurur edinirler gelin adayına bak senin için ceza yedim diye.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var

Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.