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Kırıkkale'de kayıp olarak aranan yaşlı adam bulundu

Kırıkkale'de kayıp olarak aranan yaşlı adam bulundu
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Kırıkkale'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki Bilhan Uygurtaş, polis ekiplerince Yahşihan ilçesinde sağlık durumu iyi şekilde bulundu.

Kırıkkale'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 76 yaşındaki şahıs, polis ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi'ndeki ikametinden 10 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında ayrılan Bilhan Uygurtaş'tan (76) bir süre haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Yahşihan ilçesinde bulunan Uygurtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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