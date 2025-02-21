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Kırıkkale'de Kaybolan 70 Yaşındaki Demans Hastasının Cansız Bedeni Bulundu

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Kırıkkale'de bir hafta önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'ın cesedi, arama çalışmalarının ardından boş bir arazide bulundu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kırıkkale'de bir hafta önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası adamın cansız bedeni boş arazide bulundu.

Kırıkkale'de 14 Şubat'ta evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'ın cansız bedeni bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şatay'ı bulmak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. Aynı zamanda dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki boş arazide Şatay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Şatay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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