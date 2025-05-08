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Kırıkkale'de Kasten Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Kasten Öldürme Suçundan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı. Gözaltına alınan Ö.B., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, "kasten öldürme" suçundan aranan Ö.B. isimli hükümlü şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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