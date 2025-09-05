Haberler

Kırıkkale'de Kargo Gönderisinde 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kargo Gönderisinde 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, bir kargo paketinde 20 litre etil alkol bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kargo gönderisinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli Y.G.'ye ait kargo paketini kontrol etti. Yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Kritik veri açıklandı, altın uçuşa geçti! İşte piyasalarda son durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.