Kırıkkale'de Kargo Gönderisinde 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir kargo gönderisinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli Y.G.'ye ait kargo paketini kontrol etti. Yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE