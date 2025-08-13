Kırıkkale'de KADES ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Kırıkkale'de KADES ve Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
Güncelleme:
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik düzenlediği bilgilendirme etkinliğinde KADES uygulamasını ve telefon dolandırıcılığına karşı alınacak önlemleri tanıttı. Ekipler, bilgilendirme sırasında broşür dağıtarak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Caddesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, kadınların acil durumlarda kolluk kuvvetlerinden hızlı şekilde yardım talep edebilmelerine imkan sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Ayrıca, telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.

Ekipler, bilgilendirme çalışmaları sırasında vatandaşlara broşür dağıtarak, muhtemel dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
