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Kırıkkale'de Kaçakçılıkla Mücadele: 1 Milyondan Fazla Makaron ve Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçakçılıkla Mücadele: 1 Milyondan Fazla Makaron ve Etil Alkol Ele Geçirildi
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Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda polis ekipleri, 1 milyon 483 bin 400 adet boş makaron, 900 dolu makaron ve 20 litre etil alkol ele geçirdi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 483 bin 400 adet boş makaron, 900 dolu makaron ve 20 litre etil alkol ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. 21-27 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 1 milyon 483 bin 400 adet boş makaron, 900 adet içi dolu makaron ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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