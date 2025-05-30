Kırıkkale'de Kaçak Silah ve Ürün Operasyonları: 25 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve kaçak ürünler ele geçirilirken, toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, bin 598 adet fişek ve 7 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 25 şüpheli şahıs yakalandı. Bu kişilerden 13'ü hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatılırken, 12 şüpheli ise "irtikap" suçundan gözaltına alındı. - KIRIKKALE