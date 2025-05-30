Kırıkkale'de Kaçak Silah ve Ürün Operasyonları: 25 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de Kaçak Silah ve Ürün Operasyonları: 25 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve kaçak ürünler ele geçirdi. 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve kaçak ürünler ele geçirilirken, toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 adet tabanca, bin 598 adet fişek ve 7 bin 280 adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 25 şüpheli şahıs yakalandı. Bu kişilerden 13'ü hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatılırken, 12 şüpheli ise "irtikap" suçundan gözaltına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
'Şikayetvar çok denetimsiz bir yer' diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!

Sadece bir linkle kabus yaşanıyor! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.