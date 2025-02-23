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Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçak Alkol Operasyonu: 10 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 10 litre kaçak etil alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilerek, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında S.Y. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 litre etil alkol ve 10 adet alkol kiti ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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