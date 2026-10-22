Kırıkkale'de jandarmanın yakaladığı 4 firari hükümlü ceza infaz kurumuna gönderildi

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (30), kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.Z. (19), kadına karşı basit yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 1 yıl 32 ay 30 gün hapis cezası bulunan H.İ.S. (33) ile Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan E.Ö. (28) yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı