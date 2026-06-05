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Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık, vergi usul kanununa muhalefet ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan E.B. (41) ve E.D. (35), "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan aranan K.B. (63) ile "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan aranan Ş.K. (52) yakalandı. E.B. ve E.D. hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2'şer ay, K.B. hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün, Ş.K. hakkında ise 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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