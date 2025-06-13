Kırıkkale'de Jandarma Operasyonuyla 4 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Jandarma Operasyonuyla 4 Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de yapılan eş zamanlı jandarma operasyonlarında, hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlar Yahşihan ve Keskin ilçelerinde gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde Yahşihan ve Keskin ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yahşihan ilçesinde yapılan çalışmalarda, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. (22) ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.K. (20) yakalandı. Aynı ilçede ayrıca, "sulama, içme suyu temini veya afetlerden korumaya yönelik tesislere zarar verme" suçundan aranan N.K. (63) isimli şahıs da yakalanarak 1 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. Keskin ilçesinde ise "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.K. (50) jandarma ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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