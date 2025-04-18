Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti

Trump konuşurken küçük kız yere yığıldı

Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 3 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 3 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düzenlenen jandarma operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından ceza almış şahıslar bulunuyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonla, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından aranan Y.Y. (28), hakkında kesinleşmiş 11 yıl 20 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Aynı operasyonda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan K.S. (23) isimli şahıs da yakalandı. Şahıs hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan aranan Y.C. (55), hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.