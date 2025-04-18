Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 3 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonla, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından aranan Y.Y. (28), hakkında kesinleşmiş 11 yıl 20 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Aynı operasyonda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan K.S. (23) isimli şahıs da yakalandı. Şahıs hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ayrıca "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan aranan Y.C. (55), hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE