Kırıkkale'de İrtikap soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen irtikap operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bulunurken; şüphelilere 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla yöneltildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz dahil toplam 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık raporunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest bırakıldı