Kırıkkale'de İrtikap soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de İrtikap soruşturmasında 5 kişi tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'deki irtikap suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen irtikap operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da bulunurken; şüphelilere 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla yöneltildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz dahil toplam 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık raporunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Papara'ya yönelik 'yasa dışı bahis' soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı

Papara'ya 'yasa dışı bahis' soruşturması! 11 şüpheli tutuklandı
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı

Devre arasında gerginlik! Osimhen o yıldızı soyunma koridoruna çağırdı
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.