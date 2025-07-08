Kırıkkale'de İddiaya Giren Genç, Kızılırmak'ta Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, arkadaşlarıyla iddiaya girerek Kızılırmak'a atlayan 27 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Kanbur'un cansız bedeni suya atladığı noktadan 3 kilometre uzakta bulundu. Arama kurtarma çalışmaları 5 gün sürdü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, arkadaşlarıyla iddiaya girerek Kızılırmak'a atlayan 27 yaşındaki gencin cansız bedeni, suya atladığı noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, 4 Temmuz günü Yahşihan'daki Irmak Virajlar Köprüsü'nde meydana geldi. Ankara'ya gitmek üzere Kırıkkale'den yola çıkan 4 arkadaş, köprü yakınlarında mola verdi. Suriye uyruklu 27 yaşındaki Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine köprüden Kızılırmak'a atladı. Suda kaybolan Kanbur için Ankara'dan sevk edilen AFAD sualtı arama kurtarma ekibi, polis dalgıçlar arama çalışması başlattı. Çalışmaların 5'inci gününde Kanbur'un cansız bedeni suya atladığı noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkarılan Kanbur'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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