Kırıkkale'de Hükümlüler Yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı. Operasyonlarda, M.Y. (36) isimli şahsın "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl, B.A. (36) isimli şahsın "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından 1 yıl 8 ay, A.M. (26) isimli şahsın ise "Sincan Açık Cezaevinden Firar" ile "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokmak veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlamak" suçlarından 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

