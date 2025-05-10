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Kırıkkale'de Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırıkkale'de Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası ile aranan S.D. (40), basit yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan M.O. (45) ve cinsel taciz suçundan 9 ay hapis cezası ile aranan H.K. (53) yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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