Kırıkkale'de Hükümlüler Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü jandarma tarafından yakalandı. Aranan şahıslar adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranması bulunan Ü.G. (52) ile "silahla tehdit" suçundan aranması bulunan Ö.Ş. (49) isimli şahıslar jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde Ü.G.'nin 3 yıl 8 ay, Ö.Ş.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen her iki hükümlü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
