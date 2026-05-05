Kırıkkale'de hırsızlık ' suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan haklarında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan L.A. (40), A.K. (47) ve M.A. (47) yakalandı. Her biri hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı