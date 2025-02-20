Kırıkkale'de Hırsızlık Suçlusu Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından aranan hükümlü F.N. (33), jandarma ekiplerince yakalandı. 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE