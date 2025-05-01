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Kırıkkale'de Hırsızlık Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı

Kırıkkale'de Hırsızlık Hükümlüsü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri, kamu kurumlarından eşya hırsızlığı suçundan aranan O.Z. isimli kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Hükümlünün hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamu kurumundaki eşya hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Yahşihan ilçesinde "kamu kurum ve kuruluşlarda bulunan eşyalar hakkında hırsızlık" suçundan aranan O.Z. (41) isimli şahıs gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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