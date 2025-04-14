Kırıkkale'de Hakkında 7 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda; "trafik güvenliğini tehlikeye sokma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan A.Ş. (53) isimli hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE