Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Güvercin Alımında Gasp Olayı: 5 Şüpheli Gözaltında

Kırıkkale'de Güvercin Alımında Gasp Olayı: 5 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de güvercin almak üzere bir eve giden iki kişi, darp edilerek telefon ve paralarının gasp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Polisin yaptığı operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayda ayrıca çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de güvercin almak amacıyla bir eve giden 2 kişi, darp edilerek telefon ve paralarının gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkköy Mahallesi'ndeki bir ikamete güvercin satın almak için gelen M.T. ve E.A. isimli şahıslar, A.B., B.E., H.K., Ü.D. ve Y.C.S. tarafından darp edildi. Çıkan arbede sonrası telefon ve bir miktar parası gasp edilen şahıslar durumu polise bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramada 3 tabanca, 1 tüfek, 41 fişek, 3 kesici alet, çivili sopa, 7 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere "adaylık ilanı" gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Rizespor Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Rizespor Trabzonspor nereden izlenir? Mainz Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.