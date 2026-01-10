Haberler

Kırıkkale'de "fuhuş" operasyonu: 2'si yabancı uyruklu, 4 kadın gözaltına alındı

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kadın gözaltına alındı. Operasyon, 3 ayrı apart dairede gerçekleştirilen fuhuş faaliyetlerine yönelik yapıldı. Gözaltına alınan kadınlardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Yahşihan ilçesinde fuhuşa yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takipte, 3 ayrı apart dairede para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.Y. (33), Azerbaycan uyruklu D.S. (47), Özbekistan uyruklu U.J. (47) ve G.K. (37) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuş faaliyetinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin liraya el konuldu.

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen F.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kadın ise ifadelerinin ardından serbest kaldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
