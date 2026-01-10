Haberler

Kırıkkale'de 3 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Hükümlüler arasında hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tutuklunun kaçması suçlarından ceza alan kişiler bulunuyor.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; "hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.

Gözaltına alınan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
