Kırıkkale'de Firari Dolandırıcı Yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de, jandarma ekipleri tarafından bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. M.B. isimli şahıs, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Bahşılı ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler, İzmir Torbalı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.B. (35) isimli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
