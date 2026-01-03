FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı

Haberler

Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 10 ay cezası bulunan ihraç polis memuru H.Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine konuldu.

Kırıkkale'de FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ihraç polis memuru H.Ö. (53) gözaltına alındı. Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
