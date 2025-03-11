Kırıkkale'de evde yangın çıktı! İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı

Kırıkkale'de tek katlı bir müstakil evde sobadan çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ile 67 yaşındaki vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Kaletepe Mahallesi'nde Ömer Bulduk'a ait müstakil evde kömür sobasından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE ERİ VE VATANDAŞ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri C.E.A. ile dumandan etkilenen 67 yaşındaki Bulduk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından her iki kişi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.