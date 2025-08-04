Kırıkkale'de Etkinlikler İçin Güvenlik Denetimleri: Cezalar ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de düğün, nişan ve asker uğurlama etkinliklerinde trafik güvenliği için yapılan denetimlerde çok sayıda cezai işlem uygulandı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 78 taahhütname alındı, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 11 sürücüye ceza kesildi.

Kırıkkale'de son bir haftada düzenlenen düğün, nişan ve asker uğurlama gibi etkinliklerde trafik güvenliğini sağlamak ve çevreye rahatsızlık verilmesini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde çok sayıda cezai işlem uygulandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiyeye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, etkinlik sahiplerinden toplam 78 taahhütname alındı. Taahhütname vermeyen 2 etkinliğe idari işlem uygulanırken, denetimlerde 3 tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 11 sürücüye ses cihazlarıyla çevreye rahatsızlık vermekten, 5 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmaktan ve 1 sürücüye abartı egzoz nedeniyle çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü oluşturmaktan cezai işlem uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.