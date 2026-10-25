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Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü dron denetiminde yakalanınca 80 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü dron denetiminde yakalanınca 80 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü dron denetiminde yakalanınca 80 bin lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimini fark eden ehliyetsiz sürücü, araçtaki yolcuyla yer değiştirerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Denetimde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark edince yolcuyla yer değiştiren ehliyetsiz sürücü, drona yakalandı. Sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimi fark eden bir sürücü, aracındaki yolcuyla yer değiştirerek cezadan kurtulmaya çalıştı. O anlar dron kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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