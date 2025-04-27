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Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan aranan İ.K. isimli şahsı yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti. Hükümlünün kesinleşmiş hapis cezası 4 yıl 2 ay olarak belirlendi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Merkez ilçeye bağlı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan İ.K. (22) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunması nedeniyle Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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