Kırıkkale'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda, "Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE