112'yi aradı, dolandırılmaktan kurtuldu

Kırıkkale'de, kendisini İngiliz vatandaşı olarak tanıtan bir dolandırıcıdan para talebi alan yaşlı bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak dolandırılmaktan kurtuldu. Polis, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Kırıkkale'de kendisini İngiliz vatandaşı olarak tanıtan bir kişinin para talebi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan yaşlı kadın, yapılan bilgilendirme sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Kırıkkale'de yaşayan bir yaşlı kadın, aldığı şüpheli bir telefon görüşmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kadın, kendisini İngiliz vatandaşı olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak para talebinde bulunduğunu bildirdi. İhbarı alan çağrı merkezinde görevli polis memuru, yaşlı kadına bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu anlattı. Yapılan uyarı ve yönlendirmeler sayesinde yaşlı kadın dolandırıcıya para göndermedi. Polis memuru ayrıca, benzer durumlarla karşılaşılması halinde emniyet birimlerine başvurulmasının önemine dikkat çekti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
