Kırıkkale'de DEAŞ Bağlantılı Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

Kırıkkale Emniyeti, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyon kapsamında DEAŞ bağlantılı olduğu tespit edilen bir yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu H.E.O. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE