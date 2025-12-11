Boşanma görüşmesinde kayınpederinin ağır yaraladığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kırıkkale'de avukatlık bürosunda boşanma protokolü görüşmesinde kayınpederi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 5 Aralık'ta Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından ayrılma aşamasındaki Eser Ereli ile kayınpederi Y.A., boşanma protokolü görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., gelini Eser Ereli ve Ereli'nin kardeşi Nilgün Geçer'e tabancayla ateş etti. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Nilgün Geçer, olaydan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Başından vurulan Eser Ereli ise, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay sonrası kayınpeder Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir haftadır tedavi gören Eser Ereli de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - KIRIKKALE