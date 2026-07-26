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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 bin 180 hap ele geçirildi, 2 tutuklu

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 bin 180 hap ele geçirildi, 2 tutuklu
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Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında T.K. ve S.A.'nın üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin 180 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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