Kırıkkale'de Bariyerlere Çarpan Araçta Kimliği Belirsiz Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Bariyerlere Çarpan Araçta Kimliği Belirsiz Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de Bariyerlere Çarpan Araçta Kimliği Belirsiz Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan araçtan fırladı: Kimliği belirsiz kişi olay yerinde can verdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, metrelerce uzaklıktaki Çevrealtı Caddesi'ne savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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