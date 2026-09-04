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Kırıkkale'de Yangın: Bağ Evi ve Samanlık Kül Oldu

Kırıkkale'de Yangın: Bağ Evi ve Samanlık Kül Oldu
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Armutlu köyünde, Ö.G.'ye ait kerpiç bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki samanlığa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak bağ evi ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çıkan yangında kerpiç bağ evi ile yanındaki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Keskin'e bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G.'ye (41) ait kerpiç bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bağ evinin yanındaki samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülen yangında bağ evi ile samanlık kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmadığı öğrenilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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