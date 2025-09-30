Kırıkkale'de Asayiş Uygulamaları: 182 Şüpheli İşlem Gördü, 11 Tutuklama

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 182 şüpheliye işlem yapılırken, aranan 40 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kırıkkale'de 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 182 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalanırken, 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denetimlerde 8 bin 472 şahıs ve 806 araç sorgulanırken, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 53 fişek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - KIRIKKALE