Kırıkkale'de Asayiş Denetimleri: 149 Şüpheliye İşlem Yapıldı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde toplam 149 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 16 kişi tutuklandı. Emniyet, suçla mücadele çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Kırıkkale'de 1 haftada yapılan asayiş denetimlerinde 149 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 16 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Temmuz tarihlerinde asayiş olaylarına karıştıkları belirlenen 149 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalanırken, 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denetimlerde 5 bin 500 kişi ve 342 araç sorgulandı. Yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 1 tüfek, 98 fişek, 7 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3,51 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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