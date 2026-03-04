Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan M.K. (47) ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan E.D. (34) yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan M.K.'nin 4 yıl 2 ay, E.D.'nin ise 2 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı