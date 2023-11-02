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Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü ve 2 suçlu yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 5 kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aranan kişilerden 3'ü hükümlü olan Ö.E., İ.K. ve T.Ş. yakalandı. Ayrıca, E.D. ve M.G. isimli suçlular da gözaltına alındı.