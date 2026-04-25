Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan D.Y. ile "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan A.C.M. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı