Kırıkkale'de Alkollü Eğlencede Silahlı Arbede: 23 Gözaltı

Kırıkkale'de bir bağ evinde alkollü eğlence sırasında silahla havaya ateş edilmesi sonucu çıkan arbede nedeniyle 23 kişi gözaltına alındı. İki polis memuru yaralanırken, olay sonucunda bir çalıntı tabanca da ele geçirildi.

Kırıkkale'de bağ evinde alkollü eğlence sırasında silahla havaya ateş eden şahıslarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayda iki polis memuru darp sonucu yaralanırken, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan şahısların silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti. Bu sırada bahçede bulunan şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. darp sonucu yaralandı.

1'i çalıntı, 4 tabancaya el konuldu

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, jandarma personeli Y.E.Ç. ve V.T. ile infaz koruma memuru Ş.B.K.'ye ait üç tabanca ile evde yapılan aramada ele geçirilen bir çalıntı tabancaya el konuldu. Bağ evinde yapılan incelemenin ardından, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Yaralanan iki polis memurunun da darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
